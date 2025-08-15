Mersin’de Cinayet İşleyen Zanlılar Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Mersin’de 60 yaşındaki bir kadını “Seni işe götüreceğim” diyerek evinden alıp öldüren ve altınlarını gasp eden şüpheli ile arkadaşı tutuklandı. Katil zanlısının, cinayeti tek başına planlayıp gerçekleştirdiği, aynı zamanda silahı arkadaşından emanet aldığı öğrenildi. Olay, bir hafta önce Akdeniz ilçesindeki Camili Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda gerçekleşti. İddiaya göre, Cevahir İnan isimli kadın, evinden alındıktan sonra ormanda cesediyle karşılaşıldı.

Olay Yeri İncelemesi

Kadının silahla vurularak öldürülmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, şüpheli şahısın H.A. olduğu tespit edildi. Yapılan saha taraması, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda H.A’nin, Cevahir İnan’ı kendi aracına bindirdiği ve daha sonra silahla ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

Yakalanma Süreci

JASAT’ın gerçekleştirdiği operasyon sonucunda şüpheli H.A. yakalandı. Gözaltına alınan H.A., cinayet silahını arkadaşından ödünç aldığını ve cinayetten sonra geri verdiğini itiraf etti. Ayrıca, maktulün üzerinde bulunan ziynet eşyalarını çaldığını ve bir kuyumcuya sattığını kabul etti. Ardından, tabancanın sahibi olan B.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan her iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkemeye çıkarılmaları sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına Alınan Şahısların İfadeleri

Öldürülen kadının altınlarını satarken kuyumcudaki güvenlik kamerasında görüntülenen zanlı, ifadesinde “emanet aldığı silahla tek başına planladığı cinayeti işleyip, ziynet eşyalarını aldım” şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.