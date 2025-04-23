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Mersin’de Çocuk Festivali Düzenlendi

ÇOCUK FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar’da 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’ni hayata geçirdi. Bu etkinlik, Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin düzenlemesiyle gerçekleşti ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıl dönümüne özel olarak hazırlandı. Festival, ilçenin eski otogar alanında yapıldı.

ÇOCUKLAR PERFORMANSLARI İZLEDİ

Festivalde, oyunlar oynayan çocuklar, Kosova, Arnavutluk ve Ankara’dan gelen dans gruplarının sergilediği gösterileri aileleriyle beraber takip etti. Bu etkinlik, çocukların eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı ve kültürel etkileşimi artırdı.

ÖNEMLİ

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(ANKARA) – 23 Nisan, umudun ve iradenin sembolüdür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayımladığı mesajında çocukların geleceğe dair umutlarını ve Türkiye'nin güçlü hedeflerini ön plana çıkardı.
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Rektör Aydın, Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü, 23 Nisan'da 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e makamını devretti. Rektör, çocukların hayal gücünün eğitimde önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

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