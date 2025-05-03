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Mersin’de Çocuk Kazada Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL ÇARPMASIYLA YARALANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucunda yaralanan çocuk, bulunduğu hastanede yaşamını yitiriyor. Tekmen Mahallesi’nde dün meydana gelen kazada, G.O. (12), ağır yaralanarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA DETAYLARI

Bozyazı ilçesindeki Tekmen Mahallesi’nde, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücüye ait 41 B 1254 plakalı otomobil, G.O.’nun (12) bisikletine aşırı hızla çarptı. Kaza sonucunda yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, çocuğun yaşam mücadelesi sonuçsuz kaldı.

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