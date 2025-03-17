Mersin’de Çocuk Müstehcenliği Operasyonu Yapıldı

JANDARMA OPERASYONU BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ

Mersin’de jandarma ekipleri, küçük yaştakilere ait müstehcenlik içeren videoları indirip depolayan bir şüpheliyi 19 adet hard diskle yakalayarak tutuklanmasını sağladı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı ve evinde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda müstehcen çocuk videoları indirilen 19 adet hard disk ve 31 adet CD ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi jandarma tarafından alındı ve ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Mersin’de çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Jandarma ekiplerinin bu başarılı çalışması, suçla mücadelede kararlılık ve etkinliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor.