Mersin’de Çocuklar Sulama Kanalında Yüzüyor

ÇOCUKLAR TEHLİKELİ KANALLARDA SERİNLEMEYE DEVAM EDİYOR

Mersin’in Tarsus ilçesinde son günlerde etkili olan aşırı sıcaklar, çocukları yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye yönlendiriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve artan nem oranı ile birlikte 30 dereceyi aşan sıcaklıklar, çocukların serinleme çabalarını artırıyor. Tarsus’ta, ‘kanala girmek tehlikeli ve yasaktır’ uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar, sulama kanallarında serinleyerek zorlu yaz günlerini geçiriyor.

YÜZMEK ZEVKLİ, AMA TEHLİKELİ

Yaşları 12 ile 15 arasında değişen çocuklar, sulama kanallarında yüzmenin zevkli olduğunu belirtiyorlar, ancak bu durumun tehlikeli olduğunu da kabul ediyorlar. Kanalda oynarken bazen tehlikeli dalışlar yapmakta hiç tereddüt etmiyorlar. Ne yazık ki, bu durum dikkat çekici bir boyut kazanıyor, çünkü yüzdükleri suların kirli olduğu da görünüyor. Tarsus’ta her yıl onca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu kanallara girilmesini engellemek için alınan tüm önlemlere rağmen çocuklar tehlikeye devam ediyor.

ALINAN ÖNLEMLERE RAĞMEN BİR ÇÖZÜM BULUNAMIYOR

Kent merkezinden geçen kanallar, tel örgülerle kapatılmaya çalışılsa da üzerinde ‘yüzmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı uyarı tabelaları bulunmasına rağmen, çocukların bu konuda vazgeçmemesi dikkat çekiyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemenin bir yolunu arayan çocuklar, bu yasakların yok sayılmasına neden oluyor.