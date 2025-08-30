Haberler

Mersin’de DEAŞ Operasyonu, 8 Şüpheli Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Mersin’de gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bir kısmının örgüt içinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü bilgisi edindi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ’a karşı koordineli bir çalışma yürüttü. Ekipler, örgütün eylem ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla teknik ve fiziki takip yaptıktan sonra 8 şüpheliyi tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ

Polisin yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin geçmişte örgüt içinde silahlı faaliyetlerde bulundukları, DEAŞ’ın ideolojisi doğrultusunda eleman kazandırmaya yönelik etkinlikler yürüttükleri ve emir düzeyinde eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu tespitler üzerine, Özel Harekat ve dron desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 8 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

