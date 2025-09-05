Mersin’de Denetimden 626 Bin TL Cezası

DENETİMLERİN SONUCU CEZALAR

Mersin’de gerçekleştirilen denetimlerde, bin 181 firmada yapılan incelemeler sonucunda toplamda 626 bin 868 TL ceza kesildi. Edinilen bilgilere göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri son bir ayda il merkezi ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde kapsamlı denetimler yaptı.

İHLAL TESPİTLERİ VE CEZALAR

Bu denetimlerle birlikte fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışı konularında toplam 60 bin 813 ürün kontrol edildi. 6502 sayılı Kanun çerçevesinde tespit edilen ihlaller doğrultusunda firmalara 626 bin 868 TL idari para cezası uygulanmış durumda. Ekiplerin denetim süreçlerinin devam ettiği bildiriliyor.