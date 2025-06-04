MERSİN’de Denizde Boğulan Üç Genç

DENİZDE BOĞULMA OLAYI VE KURBANLAR

MERSİN’deki gençlik kampında meydana gelen boğulma vakasında, Cemal Emre Kurt (17) ve Mehmet Erdem Akdeniz (17) yaşamını yitirdi. Bu olayın ardından hastanede tedaviye alınan Alperen Bayraktar (17) da kurtarılamadı. Olay, 1 Haziran’da saat 14.30 sıralarında Susanoğlu Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı’nın plajında gerçekleşti.

TEHLİKELİ DALGA KOŞULLARI

Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu’nda eğitim gören Cemal Emre Kurt, Mehmet Erdem Akdeniz ve Alperen Bayraktar denize girdi. Havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle üç öğrenci suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler, Alperen Bayraktar’ı sudan çıkararak yakındaki özel hastaneye ulaştırdı. Ancak denizde açığa doğru sürüklenen Akdeniz ve Kurt, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. İkisi de ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KAYIPLAR VE CENAZE TÖRENİ

Tedavi altına alınan Mehmet Erdem Akdeniz ve Cemal Emre Kurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Akdeniz’in cenazesi Ankara’da, Kurt’un cenazesi ise Çorum’da toprağa verildi. Hastanede tedavi gören Alperen Bayraktar da yaşamını yitirdi ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.