Mersin’de Devlet Övünç Madalyası Töreni

DEVLET ÖVÜNC MADALYASI TÖRENİ

Mersin’de gerçekleşen Devlet Övünç Madalyası ve Beratları tevcih töreni, Mersin Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Program, saygı duruşu ile başlayıp, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törende, şehit ve gazilerin özgeçmişleri de okundu.

VAHİY ATİLLA TOROS’UN AÇIKLAMALARI

Törende konuşma yapan Vali Atilla Toros, “Milletimizin şanlı tarihine altın harflerle kazınan, kahramanlık destanlarının yaşayan nişaneleri, aziz şehitlerimizin kıymetli yakınlarına ve gazilerimize, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, tevcih edilecek madalya ve beratları tevdi etmek, benim için büyük bir şereftir. Sizler, en kıymetli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Kiminiz evladını, kiminiz eşini, kardeşini, babasını toprağa verdi. Kiminiz bedeninde taşıyor vatan mücadelesinin izlerini. Ama bilin ki, bu millet sizleri asla unutmayacak. Zira sizler, bu vatanın en onurlu, en yüce makamlarının sahiplerisiniz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, siz muhterem ailelerimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim, şehitlerimizin ruhunu şad, makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin can yoldaşları kahraman gazilerimize, üstün bir cesaretle, verdikleri mücadeleden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

MADALYA VE BERAT BELGELERİ DAĞITILDI

Törende, Vali Toros şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Berat Belgelerini takdim etti. Program, günün anısına fotoğraf çekinilmesiyle tamamlandı.