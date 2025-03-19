Mersin’de Devlet Övünç Madalyası Töreni

MERSİN’DE TÖREN DÜZENLENDİ

Mersin’de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih töreni gerçekleştirildi. Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, şehit ve gazilerin özgeçmişleri okundu.

VALİ TOROS’TAN ANLAMLI AÇIKLAMA

Törende bir konuşma yapan Vali Atilla Toros, “Milletimizin şanlı tarihine altın harflerle kazınan, kahramanlık destanlarının yaşayan nişaneleri, aziz şehitlerimizin kıymetli yakınlarına ve gazilerimize, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, tevcih edilecek madalya ve beratları tevdi etmek, benim için büyük bir şereftir. Sizler, en kıymetli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Kiminiz evladını, kiminiz eşini, kardeşini, babasını toprağa verdi. Kiminiz bedeninde taşıyor vatan mücadelesinin izlerini. Ama bilin ki, bu millet sizleri asla unutmayacak. Zira sizler, bu vatanın en onurlu, en yüce makamlarının sahiplerisiniz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, siz muhterem ailelerimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim, şehitlerimizin ruhunu şad, makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin can yoldaşları kahraman gazilerimize, üstün bir cesaretle, verdikleri mücadeleden dolayı şükranlarımı sunuyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALARI VERİLDİ

Konuşmanın ardından Vali Toros, şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalya ve Berat Belgelerini takdim etti. Program, günün anısına fotoğraf çekimleriyle sona erdi.