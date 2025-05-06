Mersin’de Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı Gerçekleşti

DEZENFORMASYON VE KORUNMA YOLLARI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Mersin’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce düzenlenen “Dezenformasyon ve Korunma Yolları Mersin Çalıştayı”, Mersin Valiliği, Mersin Üniversitesi (MEÜ), Çukurova Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle Suphi Öner Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mersin Valisi Atilla Toros, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, dezenformasyonun dijital çağın en büyük tehditlerinden biri olduğunu belirtti. “Dezenformasyon, insanları yanıltmak ve kutuplaştırmak için bilinçli bir şekilde üretilen, servis edilen bir algı operasyonudur. Bu durum, toplumu manipüle etmeyi, güveni sarsmayı ve aile bağlarını hedef almayı amaçlıyor.” diyen Toros, bilgi kirliliğinin çevre kirliliği kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

TOPLUMSAL GÜVENİN SAĞLANMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Dezenformasyonla mücadelenin bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Vali Toros, “Bu mücadele, yalnızca bir iletişim kampanyası değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.” ifadesini kullandı. Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da, dezenformasyonla mücadelenin toplumsal güveni koruyacağını, siyasi kutuplaşmayı derinleştirmediğini ve demokratik mekanizmaları olumsuz etkileyeceğini aktardı. Gençlerin dezenformasyonla mücadelede hem dezavantajlı hem de avantajlı olduklarını belirten Yaşar, “Gençlerimiz, teknolojiye hakim ve dijital okuryazarlıkları yüksek. Ancak yeni medyanın yoğun içerik akışına maruz kalan ilk kesim de onlar.” dedi.

GENÇLERİN DİJİTAL OKURYAZARLIĞI VURGULANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, dezenformasyonun toplumsal refahı tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğunu dile getirdi. Yalınız, “Bu etkinlik, gençlerin dijital okur yazarlık becerilerini geliştirmeyi ve demokratik hayata katılımlarını güçlendirmeyi hedefliyor.” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda çeşitli oturumlar gerçekleştirildi. Konular arasında Dezenformasyonun Tanımı, Türleri ve Kavramsal Çerçevesi, Dezenformasyonun Yayılma Yolları ve Yeni Teknolojiler ile Medya Okuryazarlığı gibi başlıklar yer aldı.

ÇALIŞTAYA ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

TRT Genel Müdür Müşaviri Bora Durmuşoğlu, dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti ve çocuklar ile gençlerin eleştirel düşünmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. MEÜ Dezenformasyonla Mücadele Öğrenci Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Berna Arslan, çalıştayın öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandığını ifade etti. Öğrenci Topluluğu Başkanı Şeyda Akyol ise, etkinliğin farkındalık oluşturma açısından önemi üzerinde durarak, çalıştayın verimli geçtiğini belirtti. Açılışta, MEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner, TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru ve Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan gibi yetkililer de yer aldı.