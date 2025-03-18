Mersin’de Dolandırıcı Kuyumcu İstanbul’da Yakalandı

KUYUMCU DOLANDIRICILIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mersin’de 116 müşterisini yaklaşık 120 milyon lira dolandırdığı öne sürülen kuyumcu, İstanbul Havalimanı’nda yakalanırken, olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. Bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet yürüten bir kuyumcunun, müşterilerinden satın aldığı altınları bozduranlara ödemediği yönünde gelen şikayetler sonrasında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlattı. Araştırmalar sonucunda, şüphelinin müşterilerine piyasanın üzerinde fiyatla altın alıp, ödeme yapmadan, bu altınları daha sonraki zamanlarda vermek vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Ayrıca, piyasa değerinin altında sattığı altınlar için de aynı şekilde dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu yöntemle, şu anki bilgilere göre 116 kişinin yaklaşık 120 milyon lira değerinde altın ve parasını dolandırdığı kaydedildi.

ŞÜPHELİLER ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Elde edilen bilgilere yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, ekipler yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceleyerek teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu takip doğrultusunda, 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şikayetlerin artması sonucunda kayıplara karışan kuyu sahibi I.O., İstanbul Havalimanı’nda yakalanırken, şirket müdürü O.B., gizlendiği yayla evinde yakalandı. Operasyonda, aralarında kuyumcunun çalışanlarının da bulunduğu toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 milyon lira değerinde altın, Türk Lirası ve döviz ile dolandırıcılığı destekleyen çeşitli belgeler ele geçirildi. Bu materyallerin inceleme altına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

MÜŞTERİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın duyulmasının akabinde, geçtiğimiz Cumartesi günü kuyumcu dükkanının önünde toplanan bazı müşteriler, yaşanan dolandırıcılığı protesto ederek, şüphelinin yakalanmasını talep etti. Müşterilerin bu tepkisi, dolandırıcılığın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.