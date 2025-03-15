Mersin’de Dolandırıcılık İddiası Kuyumcuyu Suçladı

KUYUMCU DOLANDIRICILIĞI İDDİALARI GÜNDEMDE

Mersin’de, bir kuyumcunun müşterilerini dolandırdığına dair ciddi iddialar ortaya atıldı. Bu gelişmeler üzerine mağdur olan vatandaşlar, iş yerinin önüne gelerek kuyumcudan bilgi almayı denedi. Merkez Akdeniz ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan kuyumcunun kaybolduğu yönündeki haberler, müşterileri harekete geçirdi.

MÜŞTERİLER, ŞİKAYETÇİ OLDU

İş yerinin kapılarının kapalı olması ve içeriden kimseye ulaşamayan vatandaşlar, kuyumcu hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. Kuyumcuya, altınlarını almak üzere gelen bazı müşteriler, dükkanın önünde şikayetlerini dile getirdi. Hatta biri, 400 bin lira alacağını gidip geldikten sonra zor bela alabildiğini belirtti. Müşterilerin bazıları, kuyumcuya verdikleri altınlar için imzalı kağıtları göstererek durumu belgelendirdi.

POLİS EKİPLERİ DURUMA MÜDAHALE EDİYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili detayları araştırıyor ve kuyumcuya ulaşmaya çalışıyor. Kuyumcuda çalışanların ifadeleri de alınıyor. Müşterilerin kaygıları artarken, dolandırıcılık iddialarının araştırılması gereken bir konu olduğu göz önünde bulunduruluyor.