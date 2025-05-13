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Mersin’de Dolu Yolları Kapatıyor

DOLU NEDENİYLE YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, birçok bölgedeki yolların trafiğe kapanmasına neden oldu. Akşam saatlerinde etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Dolu yağışı nedeniyle Çamlıyayla-Tarsus karayolu, trafiğe kapandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Jandarma ve belediye ekipleri, araçların doluyla kaplı yolda ilerlemesine izin vermiyor. Belediye ekipleri ise iş makineleriyle doluyla kaplanan yolları açmak için yoğun bir çalışma başlatmış durumda. Bu durum, bölgedeki ulaşımın normale dönmesi için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

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