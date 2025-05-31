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MERSİN’de Dron İle Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU MERSİN’DE GERÇEKLEŞTİ

Mersin’de yapılan bir uyuşturucu operasyonunda dron destekli olarak bir hafif ticari araçta 38 bin 464 adet sentetik ecza hap bulunuyor. Bu operasyonda 1 kişi de tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemek amacıyla bir çalışma başlatıyor.

TEKNİK TAKİP SONUCUNDA DURDURULDU

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışması sonrasında şüpheli bir hafif ticari araç durduruluyor. Dron destekli operasyonda ekiplerin araçta gerçekleştirdiği aramada, 38 bin 464 adet sentetik ecza hapı ele geçiriliyor. Araç sürücüsü M.A., bu operasyonda yakalanıyor.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

M.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.A., tutuklanıyor. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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