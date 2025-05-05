Mersin’de Düdüklü Tencere Patladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mersin’de bir lokantanın mutfağında düdüklü tencere patladı. Olay, merkez Yenişehir ilçesinde, Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 2. Çevreyolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Olay anında mutfakta yemek pişirilmektedir ve bu sırada düdüklü tencerenin patlaması yaşanıyor.

OLAYIN SEYRİ VE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Patlama sonucunda kimse yaralanmadı, ancak iş yerinde hafif hasar meydana geldi. Olayın meydana geldiği anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde dikkat çeken bir detay, bir çalışanın mutfaktan çıkmasının ardından saniyeler içinde düdüklü tencerenin patlaması. Bu anlar, olayın ne denli şans eseri atlatıldığını da gözler önüne seriyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SONUÇLAR

Patlama sonrası hemen gerekli güvenlik önlemleri alındı. İş yerindeki hasarın boyutu incelendi ve gereken tedbirler alınıyor. Tüketicilerin bu tür olaylarla karşılaşmamaları için lokantalarda güvenlik standartlarının daha da artırılması önemli bir konu.