Mersin’de Düğün Sırasında Yangın Çıktı

HIZLA YAYILAN YANGIN

Mersin’in Erdemli ilçesinde gerçekleşen düğün sırasında meydana gelen bir yangın, ailenin evini ve limon deposunu tamamen sarmaladı. Düğün sırasında yangın haberini alan baba, duygusal anlar yaşadı. Yangın, Koyuncu Mahallesi Töre Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil bir evde çıktı.

OĞUL EVLENDİRİLİYOR, YANGIN ÇIKIYOR

Bugün, Salih adındaki çocuğunu evlendiren Ahmet Özden ve ailesi, düğün için yaylaya gitmişti. Düğünün başlangıç saatlerinde, ailenin yaşadığı evin deposunda alevler yükselmeye başladı. Kısa süre içinde alevler, tüm depoyu ve yanındaki 2 katlı evi sarmaladı. Yangını görenler durumu hemen bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Erdemli Belediyesi ve Orman Müdürlüğü’nden gelen ekipler olay yerine sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YOĞUN MÜCADELE VERDİ

Yangının büyümesi, limon deposundaki plastik kasalar nedeniyle hızlandı. Ancak itfaiye ekiplerinin kararlı müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Bu süre zarfında, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi ve olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangın haberini aldıktan sonra olay yerine gelen Ahmet Özden, gözyaşlarına hakim olamadı. Aile bireyleri çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yangının olduğu evin birinci katında babanın yaşadığı, ikinci katının ise evlendirdiği oğlu için hazırlandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, rüzgar olmaması sayesinde yangının çevredeki diğer evlere ve bahçelere sıçramadan söndürüldüğü belirtildi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.