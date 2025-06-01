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Mersin’de Düğün Şovunda Alevler Yükseldi

DÜĞÜNDE MEŞALE ŞOVU TEHLİKESİ

Mersin’de düzenlenen bir düğün sırasında gerçekleşen meşale şovunda bir kişinin saçı alev aldı. Silifke ilçesinde yapılan düğün merasimindeki bu olay, konuklardan birinin cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medya platformlarında da yayımlanan görüntülerde, düğün sırasında gelin ve damadın pistte dans ettiği esnada köpüklü ve meşaleli bir gösteri yapıldığı anlar belgelendi.

KİŞİ KENDİSİNİ KURTARDI

Eğlence sırasında bir kişiye kafasına köpük sıkıldığı esnada meşaleden sıçrayan kıvılcımlar saçlarının tutuşmasına neden oldu. Kısa süreli panik yaşanan olayda, saçları alev alan kişi alevleri eliyle söndürerek büyük bir tehlikeden kurtuldu.

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