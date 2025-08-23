Mersin’de Eğriçayır Balı Üretimi

MERSİN’DE ARICILIK FAALİYETLERİ

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Mersin’de, sıfır rakımda başlayan arıların zahmetli ve şifalı yolculuğu, Toroslar’da 2 binin üzerindeki rakımda yer alan Eğriçayır Yaylası’nda dünyada birincilik unvanı alan balın sağımıyla sona erdi. Kuraklık endişelerine rağmen baldaki verim, üreticinin yüzünü güldürdü. 4 binden fazla arıcı, hem kendi kazancını sağlıyor hem de ülke ekonomisine önemli katkı yapıyor. Her yıl şubat ayında sıfır rakımda başlayarak, milyonlarca arının bal üretim mesaisi Ağustos ayının sonuna doğru Toroslar’ın zirvesine ulaşarak sona eriyor. Eğriçayır Yaylası’nda bu yılın son bal sağım işlemleri gerçekleştirildi.

EĞRİÇAYIR BALININ BİRLİKTE KAZANDIKLARI

Dünya Arıcılık Örgütü tarafından düzenlenen yarışmada dünya birincisi seçilen Eğriçayır balının son hasadında, kovanlardan bal dolu petekler alınarak çadıra taşındı. Peteklerin sağımı bal tarağı ile yapıldı, ve sağım sonrası ballar süzülerek el değmeden kutulara yerleştirildi. Kuraklık koşullarına rağmen, ihtimalin üzerinde hayvanların kovanları doldurması, arıcıların da yüzünü güldürdü.

Sağım işlemi yapan arıcılardan Celay Çay, “Şuanda Torosların zirvesinde Eğriçayır yaylasındayız. Burada rakım 2 binin üzerinde, yer yer 2 bin 400’e kadar çıkıyor. Eğriçayır yaylamızda üretilen balın dünyaca önemli bir ünü var, dünyanın en iyi balı seçilmişti. Diğer bir özelliği ise Toplam Aktivite (TA) değeri. İnsanlar bu balı TA değeri olduğu için şifa amaçlı tüketiyor. Balımıza talep oldukça yüksek” dedi.

Sezonun başındaki kuraklığa dikkat çeken Çay, “Kuraklık verim çok düşük olacak diye bizi üzmüştü. Ama sonradan toparladı. Her ne kadar yeteri kadar yağmur olmasa da, kuraklıkta nektar sağlayan bitkiler ile bu yılı oldukça verimli geçirdik” şeklinde bilgi verdi. Kış mevsiminde arıların deniz seviyesinde sıfır rakımda konakladığını belirten Çay, baharın Toroslara gelişinin aşamalı olduğunu açıkladı.

PETEKLERİN SAĞIM SÜRECİ

Eğriçayır yaylasındaki sağım işlemlerini anlatan arıcı Hayrettin Gürbüz, 2025 yılı için verimli bir yıl olduğunu ve kaliteli bal üretiminin gerçekleştiğini söyledi. Bal hasadını anlatan Gürbüz, “Kovan çadırından çıkardığımız peteklerin sırrını, sır tezgahlarında alıyoruz. Daha sonra sağım makinesinde süzüyoruz. Süzülen balı el değmeden tenekelere alarak tüketicilere ulaştırıyoruz” dedi. Gökçe Çay ise, bu yılın son bal hasadını gerçekleştirdiklerini ve doğal haliyle tüketiciye sunduklarını belirtti.