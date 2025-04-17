Mersin’de Erik Hasadı Yoğunlaşıyor

İKLİM ŞARTLARI HASADI ETKİLEDİ

Mersin’de seralarda hasadı tamamlanan erikte, iklim koşulları sebebiyle açıkta yapılan toplamaların 10 gün süresince geciktiği bildiriliyor. Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin’de örtü altında başlanan erik hasadı sona erdi. İklimsel değişiklikler ve zirai don olayları yüzünden açık alanlardaki hasadın 10 gün gecikmeli başladığı ifade ediliyor.

HIZLI HASAT DÖNEMİ BEKLENİYOR

Bu haftadan itibaren erik hasadının yoğunlaşması bekleniyor. Eriğin kilogram fiyatının küçük boyutlu olanlarda 100 TL’ye kadar düştüğü, iri ve kaliteli çeşitlerinin ise yaklaşık 400 TL seviyesinde alıcı bulduğu kaydediliyor. Üretilen eriğin hem yurt içi pazarına hem de ihracata gönderildiği belirtildi. Mersin’in en fazla erik üreten bölgelerinden biri olan Silifke ilçesine bağlı Keben Mahallesi’nde de yoğun hasat hazırlıkları sürüyor.

REKOLTE DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANMAKTA

Mahalle muhtarı ve erik üreticisi Murat Temur, örtü altı ve açıkta erik üretimlerinin bulunduğunu aktarıyor. Temur, “Bu sene ülkemizin ve bölgemizin yaşamış olduğu zirai donlardan dolayı verim düşüklüğü yaşadık. Meyve kalitemizde bir sıkıntı yok ama rekolte anlamında kayıplarımız oluştu. Ayrıca soğuk hava nedeniyle hasada başlama tarihimiz 10 gün gecikti” diyor.