Mersin’de Eş Zamanlı Güvenlik Uygulaması

DENETİM UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mersin polisi, çeşitli birimlerden oluşan 42 ekiple birlikte halk kompleksinde genel denetim yaptı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Asayiş Şube’si koordinasyonunda, KOM, TEM ve Trafik ekiplerinin de yer aldığı bu uygulama, asayiş olaylarının engellenmesi ve genel güvenliğin sağlanması amacı taşıyor. Denetimler, hal kompleksi içinde ve çevresinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ VERİLER KAYDEDİLDİ

Söz konusu denetimlerde 42 ekip ve 110 polis görev aldı. Bu uygulama kapsamında 485 şahıs ve 60 araç ile 46 motosikletin sorgusu yapıldı. Denetimlerin sonucunda 3 araç sahibine trafik cezası uygulandı ve bir araç trafikten men edildi. Ekiplerin, denetim ve uygulamalarına düzenli olarak devam edeceği bildirildi.