Mersin’de Esnafa 15 Gün Tezgah Kapatma Cezası

YENİŞEHİR’DE ESNAFA CEZA

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde, müşterisine kötü muamelede bulunan pazar esnafına 15 gün süreyle tezgah kapatma ve para cezası uygulandı. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerel bir vatandaşın Bahçelievler Mahallesi semt pazarında kötü muameleye maruz kaldığına dair şikayeti üzerine harekete geçti.

İNCELEME VE CEZA UYGULAMASI

Ekipler, semt pazarında inceleme yaparak söz konusu esnafın alışveriş yapan müşterisine olumsuz davranışta bulunduğunu tespit etti. Bu durumda, esnafa ilçedeki semt pazarlarında kuracağı tezgahlar için 15 gün süreyle kapatma cezası verildi. Ayrıca, ilgili kanun gereği 900 TL idari ceza da kesildi. Zabıta ekipleri, bu esnafın farklı semtlerde kurduğu tezgahlara “Bu tezgah müşteriye kötü davranılması sebebiyle Yenişehir Belediyesi’nin encümen kararı gereği 15 gün süreyle kapatılmıştır” yazılı tabela bıraktı.