Mersin’de Feci Kaza: İki Ölü, 10 Yaralı

TRAFFİK KAZASININ DETAYLARI

Mersin’de gerçekleşen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu’nun Erdemli ilçesine bağlı Yemişkumu Sahili bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, iddialara göre sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

KAZADA YAŞANANLAR VE YARALILAR

Kazanın sonucunda, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirildiği öğrenilen yurtta kalan çocukların da yer aldığı iki kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, bir kişi ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı.

CENAZELERİN YOLCULUĞU

Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler, otopsi için hastane morguna gönderildi. Olayın detayları ve kazanın sebepleri üzerinde araştırmalar devam ediyor.