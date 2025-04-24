Mersin’de Fidanlar Toprakla Buluştu

MERSİN’DE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ

Mersin’de, Yeşilay’ın üniversite gençliğine yönelik başlattığı “Ünides Projesi” çerçevesinde, 100 adet fidan toprakla buluştu. Yeşilay Mersin Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü üyeleri, Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Tabiat Parkı civarında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katıldı. Öğrenciler, Genç Yeşilay gönüllüleriyle birlikte diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Açıklamada görüşleri aktarılan Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, “Her bir fidan, doğaya verdiğimiz değerin ve sağlıklı yaşam mücadelesinin bir simgesidir. Ünides Projesi kapsamında, üniversite öğrencilerimiz hem bilinçleniyor hem de harekete geçiyor” şeklinde ifadeler kullandı. Bu etkinlik, gençlerin doğa ile olan bağını güçlendirirken, sağlıklı yaşam konusunda da farkındalık yaratmayı amaçlıyor.