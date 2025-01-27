Mersin’de Genç Torun Dede ve Babaannesini Öldürdü

OLAYIN YERİ VE ZAMANLAMASI

Mersin’de, Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak’ta yaşanan trajik bir olayda, bir genç tartıştığı dedesi ve babaannesini katletti. Olay, evde bulunan torun Hüseyin A. (19) ile dedesi Hüseyin (74) ve babaannesi Gülüzar A. (67) arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sırasında gerçekleşti.

TARTIŞMA VE CİNAYET

Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin A., eline aldığı bıçakla her iki yaşlının boğazını kesti. Olayın gürültüleri çevredeki komşular tarafından duyuldu ve hemen polis ile sağlık ekiplerine haber verildi. Şüpheli, bu esnada olay yerinden kaçtı; ancak güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yaşlı çiftin hayata veda ettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA VE ARKA PLAN BİLGİLERİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken Zanlı Hüseyin A.’nın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve 3 gün önce cezaevinden çıktığı bilgileri ortaya çıkıyor. Bu durum, yaşanan olayın nedenlerine dair önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.