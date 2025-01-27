More
Gündem

Mersin’de Genç Torun Dede ve Babaannesini Öldürdü

mersin-de-genc-torun-dede-ve-babaannesini-oldurdu

OLAYIN YERİ VE ZAMANLAMASI

Mersin’de, Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak’ta yaşanan trajik bir olayda, bir genç tartıştığı dedesi ve babaannesini katletti. Olay, evde bulunan torun Hüseyin A. (19) ile dedesi Hüseyin (74) ve babaannesi Gülüzar A. (67) arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sırasında gerçekleşti.

TARTIŞMA VE CİNAYET

Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin A., eline aldığı bıçakla her iki yaşlının boğazını kesti. Olayın gürültüleri çevredeki komşular tarafından duyuldu ve hemen polis ile sağlık ekiplerine haber verildi. Şüpheli, bu esnada olay yerinden kaçtı; ancak güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yaşlı çiftin hayata veda ettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA VE ARKA PLAN BİLGİLERİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken Zanlı Hüseyin A.’nın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve 3 gün önce cezaevinden çıktığı bilgileri ortaya çıkıyor. Bu durum, yaşanan olayın nedenlerine dair önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kadıköy’de Bıçaklanan İtalyan Şefin Oğlu Yaralı

İstanbul Kadıköy'de alışverişte bulunan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu ağır yaralandı. Saldırganlar tutuklandı, olay anı güvenlik kameralarında görüntülendi.
Gündem

Yatırım Finansman 2025 BIST100 Tahminini Açıkladı

Yatırım Finansman, yayımladığı strateji raporunda 2025 yılı BIST100 tahminlerini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.