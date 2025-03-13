Mersin’de Göçmen Operasyonu: 82 Kişi Yakalandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE

Mersin’de jandarma ekipleri, düzensiz göçmenler ve organizatörlerle ilgili kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda, 9 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Ayrıca, aralarında terör örgütü PKK/KCK üyesi olma suçundan aranan bir kişinin de yer aldığı toplam 82 kişi gözaltına alındı.

UZMAN EKİPLERLE UYGULAMA

İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığını önlemek ve organizatörleri yakalamak amacıyla 16 ekip ve 45 personelin katılımıyla Tarsus ilçesinde yabancı uyruklu kişilere yönelik kapsamlı bir huzur uygulaması düzenledi. Gerçekleştirilen denetimlerde, 4 metruk bina, 24 umuma açık yer, 18 iş yeri ve 1,065 şahıs kontrol edildi.

ÖNLEM ALINAN ŞAHISLAR VE CEZALAR

Mevzuata uygun hareket etmediği belirlenen 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak, 73 bin 976 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 9 düzensiz göçmen ve 3 organizatör, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Uygulama sırasında yapılan sorgulamada, PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan aranan bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 82 kişi yakalandı.