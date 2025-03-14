Mersin’de Göçmen Yoğunluğuna Yönelik Denetimler

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE DENETİMLERİ

Mersin’de yapılan düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde, göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu tespit edilen işletmelere yönelik denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde göçmen yoğunluğunun yüksek olduğu belirlenen 6 nokta ve 15 umuma açık iş yerinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi. Bu denetimlere 28 ekip ve 106 personel katıldı.

Denetimlerde toplamda 271 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Bu süreçte 5 düzensiz göçmen hakkında işlem gerçekleştirildi ve bu kişiler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Ayrıca, yol izin belgesiz seyahat edenlere toplam 6 bin 537 TL para cezası uygulandığı açıklandı.