Mersin’de Günübirlik Evler Denetlendi

ŞEHİRDE YAPILAN DENETİMLER

Mersin’de, günübirlik evler ve kiralık araç firmalarına yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’nin koordinasyonunda, toplamda 55 ekip ve 154 polis memuru şehir genelinde eş zamanlı olarak denetimler yaptı.

KİRALIK ARAÇ VE GÜNÜBİRLİK EVLERİN DURUMU

Denetimler sırasında, 219 kiralık araç firması ile 147 günübirlik tesise bağlı toplamda 420 adet günübirlik kiralanan ev kontrol edildi. Bu süreçte bir şahsa, ‘günübirlik konaklama tesisine anlık veri göndermemek’ nedeniyle kapama mühürleme ve ruhsat iptali için işlem başlatıldı. Ekiplerin denetimlerinin kararlılıkla devam edeceği bilgisi verildi.

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek 2023-2024 eğitim yılı öncesi eğitim kalitesi ve okul yönetimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta tura geçti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek kariyerinde bu prestijli organizasyonda bir üst tura adını yazdırdı.

