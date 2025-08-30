Mersin’de HATAYSPOR ve İSTANBULSPOR Beraberlik

MAÇIN DETAYLARI

Mersin’de gerçekleşen 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Hatayspor ve İstanbulspor karşı karşıya geldi. Hakem Ömer Faruk Turtay yönetimindeki mücadele, her iki takımın da istekli bir oyun sergilemesiyle dikkat çekti. Hatayspor, bu maçta Sekaj ile kalede önemli bir savunma gerçekleştirdi.

TAKIM KADROLARI

Hatayspor’un kadrosunda Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Bamgboye, Abdulkadir Parmak, Baran Sarka, Okoronkwo ve Rui Pedro gibi isimler yer aldı. İstanbulspor ise İsa Doğan, Yunus Bahadır, Ologo, İzzet Ali Erdal, Duhan Aksu ve diğer oyuncularıyla mücadele etti.

MAÇIN GOLLERİ VE KARTLAR

Karşılaşmada ilk gol, İstanbulspor’un Cengiz Demir’inden geldi ve maçın başlama düdüğünden sadece 6 dakika sonra kendi kalesine attığı golle Hatayspor öne geçti. Ancak Hatayspor, 34. dakikada Rui Pedro’nun kaydettiği golle eşitliği sağladı. Maçta belirtilen oyuncular, sarı kart gören isimler olarak kaydedildi.

PUNAN DURUMU

Sonuç olarak, Hatayspor bu beraberlikle toplam puanını 2’ye yükseltti. İstanbulspor ise 4. maçında aldığı 1-1’lik sonuçla puanını 4 yapmış oldu. Her iki takım da sezon hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürüyor.