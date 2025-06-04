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Mersin’de Hayvan Pazarı Denetlendi

DENETİM HAREKETİ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarında bir denetim faaliyeti gerçekleştirilmiş durumda. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Merkez Mahallesi Paşabelen mevkisinde yapılan çalışmada, kurban satıcılarının dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirildiğini ifade ediyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ

Bozyazı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri, pazar yerinde satışı yapılan kurbanlıkların sağlık durumlarını gözden geçiriyor. Ekipler, hayvanların küpelerini ve aşılarını kontrol ederek, sağlıklı kurbanlıkların satışını sağlamayı hedefliyor.

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