Mersin’de Hira Aygar’ı Öldürenler Adliyeye Sevk Edildi

OLAYIN DETAYLARI VE KURBAN

Mersin’de Hira Aygar (16) adlı genç kızı tabancayla öldürdüğü iddia edilen erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ve onun arkadaşları N.Ç. (20) ve M.Z. (27) adliyeye sevk edildi. Olay, 31 Ağustos’ta gece saatlerine doğru Toroslar ilçesinde gerçekleşti. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

İLK AÇIKLAMALAR VE İFADENİN DEĞİŞİMİ

Hira Aygar’ı hastaneye taşıyan H.A.Ş., hastane polisine verdiği ilk ifadede “Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi’nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti.” şeklinde konuştu.

ÇELİŞKİLİ GÖRÜŞLER VE GÖZALTILAR

H.A.Ş.’nin ifadesinin yanı sıra M.Z. ve N.Ç.’nin çelişkili açıklamaları üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. H.A.Ş. daha sonra ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hira Aygar’ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi’nde bulunan bir yere bıraktıklarını söyledi. Belirtilen alanda yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Hira Aygar, gözyaşları içinde toprağa verildi. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.