Haberler

Mersin’de Hira Aygar’ı Öldürenler Adliyeye Sevk Edildi

OLAYIN DETAYLARI VE KURBAN

Mersin’de Hira Aygar (16) adlı genç kızı tabancayla öldürdüğü iddia edilen erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ve onun arkadaşları N.Ç. (20) ve M.Z. (27) adliyeye sevk edildi. Olay, 31 Ağustos’ta gece saatlerine doğru Toroslar ilçesinde gerçekleşti. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

İLK AÇIKLAMALAR VE İFADENİN DEĞİŞİMİ

Hira Aygar’ı hastaneye taşıyan H.A.Ş., hastane polisine verdiği ilk ifadede “Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi’nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti.” şeklinde konuştu.

ÇELİŞKİLİ GÖRÜŞLER VE GÖZALTILAR

H.A.Ş.’nin ifadesinin yanı sıra M.Z. ve N.Ç.’nin çelişkili açıklamaları üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. H.A.Ş. daha sonra ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hira Aygar’ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi’nde bulunan bir yere bıraktıklarını söyledi. Belirtilen alanda yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Hira Aygar, gözyaşları içinde toprağa verildi. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

(ANKARA) – UNIFIL, İsrail İHA’larının 4 bomba attığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü, İsrail'in barış gücü askerlerinin çevresine dört el bombasıyla saldırıda bulunduğunu bildirdi. Olay, son dönemdeki en ciddi gelişmelerden biri olarak nitelendirildi.
Haberler

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Oğuz Boyları Sempozyumu Düzenleyecek

Erciyes Üniversitesi ile Oğuz Boyları Derneği bir iş birliği protokolü imzaladı; 'Oğuz Boyları Sempozyumu' 24-26 Ekim 2025'te Kayseri'de düzenlenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.