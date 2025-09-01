Mersin’de Hira Aygar Vuruldu

OLAYIN DETAYLARI

MERSİN’de Hira Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından başından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. H.A.Ş. başlangıçta, Hira’nın kendisini vurduğunu iddia etti. Ancak daha sonra bu açıklamasını değiştirerek, “şaka yaparken kazara vurduğunu” öne sürdü. H.A.Ş. ve olayda yer alan iki arkadaşı gözaltına alındı. Olay, 31 Ağustos tarihinde gece saatleri sırasında merkez Toroslar ilçesinde gerçekleşti. Hira Aygar, başından tabancayla vurulmuş bir şekilde ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİN AÇIKLAMALARI

Hira Aygar’ı hastaneye götüren H.A.Ş., Aygar ile yaklaşık 2 aydır birlikte olduklarını, arkadaşlarının asker eğlencesine katıldıklarını ve kendisine ait tabancayı da yanında getirdiğini ifade etti. H.A.Ş., havaya ateş ettikten sonra, arkadaşlarıyla birlikte geri dönerken Akbelen Mahallesi’ndeki bir market önünde durduklarını aktardı. Araç içinde kalan Hira’nın tabancayı alıp kafasına dayadığını ve ardından ateş ettiğini öne sürdü.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER

M.Z. ve N.Ç.’nin de çelişkili ifadeleri üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler üç kişiyi gözaltına aldı. H.A.Ş. ikinci ifadesinde, “şakalaşmak amacıyla tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını, silahı boş zannedip tetiğe bastığını” belirtti. Olay sonrasında hastaneye gitmediklerini, daha önce Yenişehir ilçesinde bir yere tabancayı bıraktıklarını ifade etti. Yapılan aramada, belirtilen yerde kan izi bulunduğu tespit edildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ

Olayın ardından, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Hira Aygar, yakınları tarafından alınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.