Mersin’de Hiranur’un Ölümü Trajik Bir Olaydır

ACI AİLE DRAMI

Mersin’de, 16 yaşındaki Hiranur’un erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi büyük bir üzüntü yarattı. Hiranur’un annesi, yaşadığı derin acıyı gözyaşlarıyla ifade ederek, “Benim çiçeğimi benden kopardılar, arabada katletmişler” dedi. Olay, merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Mahallesi’nde önceki akşamın geç saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, Hiranur A. park halindeki bir otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, Hiranur’un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ve aracın içindeki N.Ç. ile M.Z. isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

PROTESTO GÖSTERİSİ

Hiranur’un cenazesi dün defnedildi. Bu sırada, yakınları şüpheli H.A.Ş.’nin evinin bulunduğu yerde toplanarak sloganlar atıp tepkilerini gösterdi, ancak kalabalık daha sonra polisin uyarısıyla bölgeden ayrıldı. Şüpheli H.A.Ş.’nin, önce intihar ettiği sonra ise “şakayla vurdum” diyerek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. İlk ifadesinde, Hiranur’un tabancayı alıp kafasına dayayarak ateş ettiğini söyleyen H.A.Ş., polis tarafından sorgulandığında, çelişkili ifadeler verdi. Sonrasında, silahı Hiranur’un alnına dayayıp tetiğe bastığını itiraf etti.

KORKUNÇ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Cinayet sonrası şüphelilerin Hiranur’un cenazesini önce Fuat Moral Mahallesi yakınlarındaki bir alana bıraktıkları, daha sonra vazgeçip hastaneye götürdükleri de tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede olay yerinde kan izleri bulundu. Hiranur’un annesi Gülten Tan, olay anında yaylada bulunduğunu, eve döndüğünde kızının durumunu sorduğunda onun asker eğlencesinde olduğunu öğrendiğini belirtti. Tan, “Telefon çaldı, polisler aradı: ‘Kızınız trafik kazası geçirdi, başınız sağ olsun.’ dediler. Yüreğim yandı. Benim çiçeğimi benden koparttılar. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler” dedi.

Anne Tan, olayın trafik kazası olmadığını öğrendikten sonra, “Arkadaşları arabada katletmişler. Başka çocuklar, başka çiçekler solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın, ne olur” diyerek feryat etti. H.A.Ş. ile birlikte diğer iki şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.