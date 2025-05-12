Mersin’de Hırsızlık Operasyonu: 15 Tutuklama

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN MERSİN’DE BÜYÜK OPERASYON

İçişleri Bakanlığı, Mersin’de gerçekleştirilen otomobil hırsızlıklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15’inin tutuklandığını açıkladı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği, 62 ekip ve 175 personelle birlikte dron ve özel harekat desteğiyle eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE ŞOK YETKİ

Gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçların şasi numaralarını, ağır hasarlı otomobillerle değiştirdikleri ve bu araçları tamir edilmiş gibi trafiğe çıkararak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Operasyon sonucunda, biri yurt dışından çalıntı olmak üzere toplam değeri 50 milyon lira olan 22 araca el kondu.

ELEGE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilere ait olduğu tespit edilen bir depoda, 2 parçalanmış araç, 4 “change” araca ait motor bloğu, şasi numarası basımında kullanılan numaratör ile çeşitli araçlara ait tescil belgeleri, noter satış sözleşmeleri ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüpheliler, “oto hırsızlığı”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” ve “kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda 15 kişi tutuklanırken, bir zanlı adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.