Mersin’de Horoz Dövüşüne Operasyon Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Mersin’de yapılan bir operasyonda horoz dövüşü üzerinden bahis oynatan bir iş yerine müdahale edildi. Bu operasyonda bahis oynayan ve oynatan kişilere idari para cezası uygulanırken, 7 horoz koruma altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile iş birliği yaptı. Merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren işletme üzerine düzenlenen bu operasyonda, dövüş amacıyla ring kurulduğu ve hayvanlar üzerinden bahis oynandığı tespit edildi.

ADLİ İŞLEMLER

Operasyon sırasında, horoz dövüşüne yer sağladığı belirlenen iş yeri sahibi hakkında ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama’ ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından adli işlem gerçekleştirildi. Ayrıca, iş yerinin kapatılması için ilgili kurumlarla irtibat kuruldu. Kumar oynayan toplam 8 kişiye ise toplamda 73 bin 976 TL idari para cezası kesildi. Dövüştürülen 7 horoz ise muhafaza altına alındı ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.