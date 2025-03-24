Mersin’de Hükümlü Suçlu JASAT Tarafından Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİNDEN OPERASYON

Mersin’de jandarma ekipleri, 44 soruşturma dosyası bulunan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişiyi yakaladı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hapis cezasıyla aranan şahıslar üzerinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞAHSIN HAKKINDAKİ SUÇLAR

Bu çalışmalar sırasında, merkez Toroslar ilçesinde ‘Uyuşturucu Madde Ticareti ve Dolandırıcılık’ suçları dahil olmak üzere toplam 44 soruşturma dosyası bulunan H.G.’nin izini sürdü. H.G.’nin, başta 13 ayrı suç ve 15 yıl hapis cezasıyla arandığı biliniyor. Yakalanmamak için kendi evini kullanmadığı tespit edilen H.G.’nin saklanabileceği farklı adresler araştırıldı.

YAKALAMA OPERASYONU

JASAT ekibi, belirlediği farklı bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda, H.G. apartmanın zemin katında yakalandı. Jandarma ekipleri, H.G. ile ilgili adli işlemleri tamamladıktan sonra şahsı cezaevine teslim etti.