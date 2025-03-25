Mersin’de İki Araç Çarpıştı, 1 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Mersin’in Tarsus-Çamlıyayla kara yolunun Ulaş bölgesinde, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Bu kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, R.A. yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen F.İ. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çarpışmanın sonucu olarak, otomobil ağır hasar aldı ve sürücüsü yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.