Mersin’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Mersin’de meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay merkez Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Zeki D. yönetimindeki 33 YD 231 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan 02 AAZ 464 plakalı araçla çarpıştı.

ARAÇLARDA OLUŞAN ZARAR

Kaza sonrası, 33 YD 231 plakalı otomobil ikiye bölündü; aracın ön kısmı takla atarak kaldırıma çıktı, arka kısmı ise yol kenarındaki sinyalizasyon direğine çarparak durdu. Araçta sıkışan sürücü Zeki D., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yaralı olarak çıkarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.