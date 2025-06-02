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Mersin’de İki Genç Tuvaletini Yaptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Mersin’de, hafta sonu yaşanan olay sakinliği fırsat bilerek iş hanına giren iki genç üzerinden gelişti. 1 Haziran Pazar günü merkez Akdeniz ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde gerçekleşti.

GENÇLERİN DAVRANIŞI VE KAMERAYA YANSIMASI

Deniz İşhanı’na giren gençlerden biri, girişteki kameranın açısını değiştirmeye çalıştı. Diğeri ise koridorda tuvaletini yaptı. Bu anlar, iş merkezindeki farklı bir kameraya yansıdı. Görüntülerde, iki gencin iş merkezine giriş yaptıkları ve birinin kameranın yönünü değiştirirken, diğerinin asansörün yanında bulunan duvara idrarını yaptığı anlar dikkat çekti. Gençler, daha sonra iş merkezinden ayrıldı.

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