Mersin’de İki İşçi Mahsur Kaldı

İNŞAATTA MAHSUR KALAN İŞÇİLERİN KURTARILMASI

Mersin’de bulunan 14 katlı bir bina inşaatında dış cephe çalışması gerçekleştiren iki işçi, elektrik arızası nedeniyle 13’üncü katta iskelede mahsur kaldı. İşçilerin kurtarılması için itfaiye ekipleri, 54 metre uzunluğundaki kurtarma merdivenini devreye soktu.

İŞÇİLERİN İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK MÜDAHALE

Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’nde bulunan bir binanın dış cephesinde sıva işleri yapan K.T. (55) ve A.D. (60), söz konusu elektrik arızasının neden olduğu sorunla karşılaştı ve iskelede mahsur kaldı. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine, hızlıca bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra planlı bir şekilde müdahalede bulundu.

KURTARMA ÇALIŞMALARININ BAŞARISI

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan işçilere ulaşmayı başardı ve onları güvenli bir şekilde kurtarma kovasına alarak aşağı indirdi. Yaklaşık yarım saat süren bu kurtarma operasyonunun ardından işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.