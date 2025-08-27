Mersin’de İki Kardeş Boğuldu

KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Berdan Baraj Gölü’nde yaşanan trajik olayda, boğulan kardeşi Serdar Şirin’i (8) kurtarmaya çalışan Mevlüt Can Şirin (10) de boğulma tehlikesi geçirerek, tedavi gördüğü hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 12 Ağustos’ta meydana geldi.

Ailesiyle beraber göl kıyısına giden Serdar Şirin, serinlemek amacıyla suya girdi. Su yüzeyinde kardeşinin çırpındığını gören Mevlüt Can Şirin, hemen suya atladı. İki çocuğun suda batıp çıkarak çırpındığını gören çevredekiler, Şirin kardeşleri gölden çıkararak yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla iki kardeş, Tarsus Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Serdar Şirin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilinci kapalı olan ağabey Mevlüt Can Şirin ise ilk müdahaleden sonra Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesini veren Mevlüt Can Şirin de 15 gün sonra hayatını kaybetti. Morga konulan Mevlüt Can Şirin’in cenazesinin Şanlıurfa’da toprağa verileceği öğrenildi.