Mersin’de İki Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mersin’de gerçekleşen iki ayrı trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı. Bu üzücü olayların anlarının görüntüleri kameralara yansıdı. İlk kaza, iki gün önce Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, hafif ticari araç ile karşı yönden gelen bir kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Bu kazada hafif ticari aracın içindeki üç kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi gören yaralılardan 22 yaşındaki Hamza Dinç iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Bir diğer kaza ise tekrar Akdeniz ilçesinde, 3 Ocak Mahallesi Cemal Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir otomobil dönüş yaparken, karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Bu kazada her iki araçta bulunan dört kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Her iki kazada da güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı ve bu görüntüler, sürücü hatalarını net bir şekilde yansıtıyor. Bir kişinin ölümüne neden olan kazalarda toplamda altı yaralı bulunuyor.