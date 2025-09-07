Haberler

Mersin’de İki Paraşüt Kazası Meydana Geldi

KAZA RAPORU: PARŞÜT ETKİNLİKLERİNDE İKİ AYRI OLAY

Mersin’de çeşitli paraşüt etkinlikleri sırasında iki farklı kaza gerçekleşti. Bir paraşütçü, tabelanın direğine takılırken, diğeri ise denize düştü. İlk kaza, Tarsus ilçesinde meydana geldi ve alınan bilgilere göre, yamaç paraşütü yapan bir sporcu ‘Eshab-ı Kehf’e Hoş Geldiniz’ yazılı tabelanın direğine takıldı. Direkle askıda kalan sporcuya çevreden geçen motorcular yardım etti. Sporcu hakkında yapılan kontrollerin sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DENİZE DÜŞEN PARAŞÜTÇÜ KURTARILDI

İkinci kaza ise Merkez Mezitli ilçesinde yaşandı. Kentte paraşüt uçuşu gerçekleştiren sporculardan biri denize düştü. Çevredekilerin anında haber vermesi üzerine bölgeye Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, suda bulunan sporcuyu can simidiyle tekneye çekerek kurtardı. Ardından paraşüt, bölgedeki ekiplerin koordineli çalışmalarıyla denizden alındı. Kurtarılan sporcunun da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

