Mersin’de İki Paraşüt Kazası Oldu

KAZA SAYISINDA ARTIŞ

MERSİN’de, aynı gün içinde iki ayrı paraşüt kazası gerçekleşti. Her iki olayda da şans eseri yaralanan bulunmadı. Tarsus ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir paraşütçü, bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolü kaybederek isim tabelasına çarptı. Bu paraşütçü, kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattı.

DENİZE DÜŞEN PARAŞÜTÇÜ

Mezitli ilçesinde yaşanan başka bir olayda ise bir paraşütçü, yine bilinmeyen sebeplerle denize düştü. Denize düşen paraşütçü, olayın hemen ardından Sahil Güvenlik ve deniz polisi tarafından güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Bu paraşütçü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü 14 Hesap Tespit Etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif paylaşımlar yapan 14 hesabın yöneticileri hakkında işlem başlattı ve tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, Türkiye galibiyeti sonrası gurur duyduğunu ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya, Türkiye’yi...

