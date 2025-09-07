Mersin’de İki Paraşüt Kazası Oldu

KAZA SAYISINDA ARTIŞ

MERSİN’de, aynı gün içinde iki ayrı paraşüt kazası gerçekleşti. Her iki olayda da şans eseri yaralanan bulunmadı. Tarsus ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir paraşütçü, bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolü kaybederek isim tabelasına çarptı. Bu paraşütçü, kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattı.

DENİZE DÜŞEN PARAŞÜTÇÜ

Mezitli ilçesinde yaşanan başka bir olayda ise bir paraşütçü, yine bilinmeyen sebeplerle denize düştü. Denize düşen paraşütçü, olayın hemen ardından Sahil Güvenlik ve deniz polisi tarafından güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Bu paraşütçü de kazadan yara almadan kurtuldu.