Mersin’de İş Hanında Tuvalet Olayı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Mersin’de, dün akşam saat 17.00 sularında Akdeniz ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi’nde ilginç bir olay meydana geldi. Deniz İşhanı’na giren iki kişi, alışılmışın dışındaki davranışlarıyla dikkat çekti.

KAMERAYI HIZLA DEĞİŞTİRMEK

İş hanına gelen kişilerden biri, güvenlik kameralarının görüntü almaması için kameranın açısını yukarı kaldırmaya çalıştı. Diğer kişi ise koridorda tuvalet ihtiyacını giderdi. O anlar, iş hanının güvenlik kamerasına yansıdı ve bu görüntüler olayın sıradışılığını gözler önüne serdi. Görüntülerde, içeri giren iki kişiden birinin asansör köşesine tuvaletini yaptığı anlar yer alıyor.

OLAYIN ETKİLERİ

Bu olay, iş yerinin güvenliği açısından endişe verici bir durum olarak değerlendiriliyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği belirtilirken, bu tür durumların tekrarlanmaması adına neler yapılması gerektiği konuşuluyor.