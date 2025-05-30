Mersin’de İşçi, Kurtarıldı, Olay Kamerada

OLAYIN GEÇİŞİ

Mersin’in Mezitli ilçesinde meydana gelen bir olayda, inşaatta çalışan bir işçi, iskele halatının kopması sonucu asılı kaldı. Tece Mahallesi’nde inşaat halinde olan 10 katlı bir binanın 5’inci katında çalışan işçinin bulunduğu iskelenin halatı aniden koptu.

KURTARMA ÇABALARI

Bu durumla karşılaşan işçi, emniyet halatı takılı olmasına rağmen aşağı doğru kayarak birinci kat seviyelerine kadar inebildi. Çevredeki insanların yardımıyla işçi bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayın anı, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.