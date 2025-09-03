MERSİN’de İşçiler Mahsur Kaldı

İNŞAATTA MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

Mersin’de 14 katlı bir bina inşaatında dış cephe çalışması yapan iki işçi, elektrik arızası nedeniyle 13’üncü katta bulunan iskelede mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, kurtarma aracının 54 metre uzunluğundaki merdiveni ile işçileri kurtardı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE EKİPLERİ

Toroslar ilçesinde, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’ndeki bir binanın dış cephesinde sıva işleri yapan K.T. (55) ve A.D. (60), elektrik arızasından kaynaklanan bir sorun nedeniyle iskelede mahsur kalıyor. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesiyle, bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler, kurtarma işlemi için gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve planlı bir çalışma ile mahsur kalan işçilere ulaştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞARIYLA SONUÇLANDI

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan işçileri kurtarma kovasına alarak güvenli bir alana indirdi. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmalarının ardından aşağı indirilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.