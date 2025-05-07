Mersin’de İşten Çıkarılan Yazılımcı Durumu Anlattı

MAAŞ KESİNTİSİ VE İŞTEN ÇIKARILMA İDDİALARI

Mersin Teknopark’ta yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren bir yazılım şirketinde çalışan yazılım uzmanı Mehmet Can Üstül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işe gitmediği için darbedildiğini ve akabinde işten çıkarıldığını belirtti. Şirket, resmi tatil olmasına rağmen Üstül’ün izin talebini reddettiğini, işe gelmediği için tutanak tutulduğunu ve dolayısıyla iş akdinin sona erdiğini savundu.

OLAYLA İLGİLİ SAVUNMA GİDERİLİYOR

Üstül, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada 1 Mayıs’ta işine gitmediğini, bir sonraki gün iş yerine gittiğinde yöneticilerinin kendisinden savunma istediğini aktardı. Savunmasını hazırlarken masasında bulunduğu sırada saldırıya uğradığını ifade eden Üstül, “Savunmamı hazırlarken masamın başında gelip beni işten zorla çıkarmaya çalıştılar” diye konuştu. Ancak savunması beklenmeden, difrensiyel bir şekilde tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

DARPA UĞRADIĞINI AÇIKLADI

Üstül, “Kollarımdan tutarak, beni zorlayarak, darbederek, tartaklayarak, iş yerinde odaların arasında kovaladılar. Son olarak mutfağa sığındım. Yakaladılar; kollarımdan tutarak morarttılar. Ben polisi çağıracağımı söyledim” ifadelerini kullandı. Olay yerinde gelen polis memurları, Üstül’den ifade aldıktan sonra karakola götürerek durumla ilgili işlem yaptı.

HUKUKİ TARTIŞMALAR VE RESMİ TATİLLER

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Hattı’ndan gönüllü avukat Derya Demir, 1 Mayıs’ta Üstül’ün işe gelmediği için 2 Mayıs’ta savunma istendiğini belirtti. Demir, “İşin hukuki boyutu tartışmalı. Resmi tatilleri düzenleyen yasalara göre işçi bir kere devamsızlık yaptığında iş akdinin feshini gerektirmiyor. Ancak Mehmet 2 Mayıs’ta işinin başındaydı” açıklamasında bulundu.

ŞİRKET YETKİLİLERİ CEVAP VERDİ

Şirket yetkilileri, resmi tatil olmasına rağmen Üstül’ün izin talebinin reddedildiğini ve işe gelmediği için tutanak tutulduğunu vurguladı. Aynı zamanda, Üstül’ün isteği üzerine polis çağırıldığını iddia ettiler. Olayın araştırılması için gereken hukuki süreçlerin devam ettiği bildirildi.