Mersin’de İstiklal Marşı Anma Programı

MERSİN’DE ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

Mersin’de ’12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ etkinliği düzenlendi. Vali Atilla Toros’un katılımıyla Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, ‘Bir Yıldız, Bir Hilal İlelebet İstiklal’ temalı sinevizyon gösterimi yapıldı.

VALİ TOROS’DAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Programda konuşma yapan Vali Toros, “İstiklal Marşı’mız, garbın afakını saran çelik zırhlı duvarı imanımızla yerle bir edişimizin sembolüdür. Cephede süngüyle, kalpte imanla yazılan milletimizin bağımsızlık mührüdür” dedi. Toros, aynı zamanda İstiklal Marşı’nın kültürel ve bağımsızlık açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy’un, büyük bir fikir adamı ve ahlak abidesi olduğunu belirtti ve “Bu toprakları bizlere ebedi vatan kılmak için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı ve milli şairimizi sonsuz rahmet, şükran ve saygıyla yad ediyoruz” diye ifade etti.

ÖDÜLLER VE SANAT GÖSTERİLERİ

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un da bir konuşma gerçekleştirdiği belirtildi. Vali Toros, ’12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü’ konulu yarışmalarda il genelinde dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödüllerini takdim etti. Ayrıca, program kapsamında Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi ve Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ‘İstiklal Yolu’ adlı tiyatro gösterisi sundu ve Mehmet Akif Ersoy konulu bir fotoğraf sergisi ziyaretçilere açıldı.