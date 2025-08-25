Haberler

Mersin’de İzinsiz Piknik Yapanlara Ceza

İZINSIZ GİRİŞ YAPANLARA CEZA

Mersin’de ormanlık alanlarda piknik yapmak için izinsiz giren 4 kişiye ceza uygulandı. Edinilen bilgilere göre, 24 Ağustos 2025 tarihinde Çamlıyayla ilçesinin Kesecik Mahallesi’nde, izinsiz olarak ormanlık alana giriş yapan bu kişiler tespit edildi.

CEZALAR UYGULANDI

Olayla ilgili olarak bölgeye ulaşan ekipler, 4 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu doğrultusunda idari yaptırım gerçekleştirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu kişilere idari ceza kesildiği ifade edilirken, “doğanın korunmasının herkesin sorumluluğu” olduğu vurgulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla’da Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Muğla'da gerçekleştirilen etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğayla tanıştı ve çevre bilinci ile orman sevgisi konusunda eğitim aldı.
Haberler

Sultangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

Sultangazi'de virajda devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından dökülen mazot yüzünden cadde trafiğe kapandı ve inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.