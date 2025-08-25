Mersin’de İzinsiz Piknik Yapanlara Ceza

İZINSIZ GİRİŞ YAPANLARA CEZA

Mersin’de ormanlık alanlarda piknik yapmak için izinsiz giren 4 kişiye ceza uygulandı. Edinilen bilgilere göre, 24 Ağustos 2025 tarihinde Çamlıyayla ilçesinin Kesecik Mahallesi’nde, izinsiz olarak ormanlık alana giriş yapan bu kişiler tespit edildi.

CEZALAR UYGULANDI

Olayla ilgili olarak bölgeye ulaşan ekipler, 4 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu doğrultusunda idari yaptırım gerçekleştirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu kişilere idari ceza kesildiği ifade edilirken, “doğanın korunmasının herkesin sorumluluğu” olduğu vurgulandı.